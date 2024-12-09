Жительница Ингушетии получила три года колонии за продажу новорожденной дочери

В Ингушетии по решению суда к трем годам заключения была приговорена женщина, продавшая свою новорожденную дочь за 100 тыс. руб. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 23-летняя жительница села Майское в Северной Осетии скрывала от близких людей нежелательную беременность. В августе 2022 года ответчица родила девочку в одной из больниц Владикавказа, где оставила ребенка органам опеки и попечительства. В октябре все изменилось. Неизвестная предложила купить девочку, после чего фигурантка восстановила родительские права и забрала малышку из роддома. После она отвезла ребенка в Назрань и продала заказчице за 100 тыс. руб. За свой поступок молодая мама получила три года колонии общего режима.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии обвинил медиков в похищении новорожденного сына.