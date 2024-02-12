Жительница Первомайского ранена из-за украинского обстрела

Очередной мирный гражданин пострадал в результате украинской атаки. ВСУ обстреляли поселок в ДНР в понедельник, 12 февраля, сообщает представительство ДНР в СЦКК в своих социальных сетях.

Согласно оперативной информации, к 22 часам поступила информация о последствиях обстрела поселка Первомайское со стороны ВСУ: выяснилось, что в результате вражеской атаки пострадал один человек, это мирная жительница 1941 года рождения. Данных о каких-либо разрушениях пока не приводится.

Напомним, ранее мы рассказали, что МВФ выступил с заявлением касаемо конфискации замороженных российских активов странами Запада. Для начала, заявил глава фонда, политикам нужно быть уверенным в том, что они имеют достаточную юрподдержку, иначе могут возникнуть непредвиденные риски. Подробности в материале.