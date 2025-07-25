Жительницу Ижевска осудили на 6,5 лет за госизмену

19-летнюю жительницу Ижевска приговорили к 6,5 годам колонии за передачу данных украинской разведке. Девушка собирала сведения о предприятии оборонного комплекса и его транспортировках. Об этом сообщает «Интерфакс».

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 19-летней жительнице Ижевска, признанной виновной в государственной измене. В 2023 году, будучи несовершеннолетней, она через Telegram вышла на представителя украинской разведки и согласилась собирать информацию об одном из предприятий, работающих на оборонный заказ.

Девушка сфотографировала объект с балкона соседнего дома, а также искала в открытых источниках данные о его координатах и руководстве. Всю собранную информацию она передала через чат-бот в мессенджере.

Суд учел ее возраст, сотрудничество со следствием и чистосердечное раскаяние и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Дело расследовалось по статье 275 УК РФ, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее экс-чиновник из Мурманска получил 12 лет за госизмену.