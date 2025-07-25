Жительницу Ижевска осудили на 6,5 лет за госизмену
В Ижевске 19-летняя девушка получила 6,5 лет за госизмену
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19-летнюю жительницу Ижевска приговорили к 6,5 годам колонии за передачу данных украинской разведке. Девушка собирала сведения о предприятии оборонного комплекса и его транспортировках. Об этом сообщает «Интерфакс».
Верховный суд Удмуртии вынес приговор 19-летней жительнице Ижевска, признанной виновной в государственной измене. В 2023 году, будучи несовершеннолетней, она через Telegram вышла на представителя украинской разведки и согласилась собирать информацию об одном из предприятий, работающих на оборонный заказ.
Девушка сфотографировала объект с балкона соседнего дома, а также искала в открытых источниках данные о его координатах и руководстве. Всю собранную информацию она передала через чат-бот в мессенджере.
Суд учел ее возраст, сотрудничество со следствием и чистосердечное раскаяние и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Дело расследовалось по статье 275 УК РФ, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Ранее экс-чиновник из Мурманска получил 12 лет за госизмену.