Жительницу Малайзии арестовали за попытку обнять султана

Жительницу Малайзии арестовали после попытки обнять султана штата Перак во время официальной церемонии. Суд направил женщину на месячное психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в День независимости Малайзии во время исполнения государственного гимна. 41-летняя Нурхасвани Афни Мохамад Зорки, одетая в черное, проникла в первый ряд почетных гостей и неожиданно бросилась на сцену к султану Назрину Шаху. Служба безопасности оперативно перехватила женщину до того, как она смогла достичь монарха.

По данным полиции, у задержанной ранее уже были проблемы с законом, связанные с наркотиками, а также она состоит на учете у психиатра. Теперь ей инкриминируют нападение на королевскую особу. Максимальное наказание по этой статье — до трех месяцев тюрьмы или штраф около $200. Следующее заседание суда назначено на начало октября, после завершения медицинской экспертизы.

