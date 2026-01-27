Жизнь без аниме: энциклопедия Shikimori попала в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к крупной онлайн-энциклопедии, посвященной аниме и манге, — Shikimori. Ресурс был внесен в реестр запрещенных сайтов. Об этом пишет телеграм-канал «Сети и сигналы».

Формальное решение о блокировке было принято 22 января, однако массовые жалобы пользователей на недоступность сайта начали поступать только 27 января, около 15:30 по московскому времени. Как следует из данных реестра, ресурс был признан содержащим информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации. Конкретные основания для внесения в черный список и какие материалы были сочтены нарушающими закон, официально не раскрываются.

Энциклопедия Shikimori является одним из крупнейших в рунете тематических ресурсов, содержащим обширную базу данных по японской анимации, комиксам (манге) и связанной с ними культуре. Блокировка вызвала заметный резонанс в соответствующих сообществах, поскольку ограничивает доступ к важному источнику информации для миллионов поклонников этого направления.

Ранее Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке «Википедии».