Боевые дроны «Ланцеты», находящиеся на вооружении ВС РФ, приобрели еще большую дальность. А уже всем известные беспилотники «Герани» стало сложнее засечь из-а снижения шумности, констатировал немецкий журналист Юлиан Репке.

Все это и не только -свидетельствует лишь об одном: российская армия становится сильнее, в то время, как ВСУ теряют на поле боя в зоне СВО своих лучших солдат, написал репортер в соцсети X.

«У них гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно», — отметил Репке.

Ранее стало известно, что в зоне СВО российский спецназ применил новейшую разработку отечественного ОПК робота—антиснайпера «Сосна—Н».

Кроме того, ВКС РФ провели серию успешных авиаударов по мостам через реку Оскол на Купянском направлении, полностью разрушив логистические маршруты доставки боеприпасов для ВСУ.