Zielinski & Rozen открестились от Украины: фото с «поддержкой ВСУ» оказались фейком

Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках своей продукции для Вооруженных сил Украины. В компании заявили, что фотографии, распространяемые украинскими СМИ, демонстрируют подделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители бренда подчеркнули, что никогда не поддерживали ВСУ и не отправляли свою продукцию на фронт. По их словам, снимки, которые появились в украинских медиа, запечатлели контрафактные товары, не имеющие отношения к оригинальной продукции компании.

Zielinski & Rozen выразили сожаление в связи с распространением ложной информации, отметив, что подобные фейки наносят ущерб репутации бренда. В компании напомнили, что их парфюмерия пользуется спросом по всему миру, что неизбежно приводит к появлению подделок.

Случай с известным парфюмерным домом далеко не первый - аналогичные инциденты происходили с другими компаниями, чьи товары якобы «поддерживали» одну из сторон конфликта.

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