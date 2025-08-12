Зять Иосифа Пригожина признан погибшим в зоне СВО

Солнцевский суд Москвы удовлетворил иск дочери Иосифа Пригожина и признал ее мужа, Евгения Ткаченко, умершим. Мужчина пропал во время участия в спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд официально объявил зятя Иосифа Пригожина, Евгения Ткаченко, умершим. Иск подала его супруга Даная Пригожина, дочь известного продюсера. Ткаченко участвовал в СВО, но с декабря 2023 года перестал выходить на связь.

По данным суда, последний раз семья общалась с Ткаченко в конце прошлого года. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Основанием для признания умершим стало длительное отсутствие и отсутствие информации о его судьбе.

Решение суда позволяет семье урегулировать юридические вопросы, связанные с наследством и статусом пропавшего. До этого было сообщение, что Ткаченко находился в зоне боевых действий, но официальных данных о его гибели не поступало.

Ранее сообщалось о том, что уехавшая за границу Пугачева вынужденно снизила гонорар в два раза.