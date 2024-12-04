Зюганов: «травма ЕГЭ» в России будет заживать минимум 20 лет

В России все чаще стали звучать заявления о том, что ЕГЭ нанесло стране травму, которая долго не заживет. Такого мнения придерживается и глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Геннадий Зюганов заявил о том, что введение в стране болонской образовательной системы стало худшим, что могло произойти с системой образования в целом. В итоге появление ЕГЭ нанесло стране такую травму, которая не сможет зажить еще два лет.

Политик отметил, что взорванный завод можно отстроить за пару лет, а вот систему образования – нет. Скорее, таким ущербом было «взорвано» целое поколение.