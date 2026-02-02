«Знали о нарушениях, но впустили»: владельцев сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, задержали

В Прокопьевске Кемеровской области задержали владельцев частной сауны, в которой при пожаре погибли пять несовершеннолетних студентов местного физкультурного техникума, сообщила пресс-служба местного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, услуги бани оказывались с грубыми нарушениями закона. Владельцы помещения оказались братьями.

Отмечается, что внутри сауны не были установлены необходимые средства пожаротушения. Кроме того, помещение не имело доступных и безопасных эвакуационных выходов, что впоследствии сделало спасение практически невозможным.

Администратор сауны, зная о существующих нарушениях, тем не менее впустила внутрь шестерых подростков без сопровождения взрослых.

Как установили следователи, оставив молодых людей одних и не проконтролировав температурный режим, администратор дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Это привело к резкому увеличению интенсивности горения и, вероятно, стало причиной возгорания. После этого она покинула помещение. Сейчас сотрудница задержана.

Студенты сняли сауну для совместного празднования дней рождения. В результате пожара пятеро из них погибли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее знакомый погибших в Кемеровской области подростков рассказал, что на вечеринку в сауне его не пустили родители.