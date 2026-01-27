Знаменитое Золотое кольцо России изменилось: что добавили и убрали

Легендарный туристический маршрут «Золотое кольцо России» готовится к масштабной трансформации. Министерство культуры утвердило критерии для его расширения, что практически удвоит количество точек на карте путешествия. Вместо восьми классических городов маршрут вберет в себя около пятидесяти уникальных локаций, включая малые исторические города и живописные национальные парки, пишут «Пронедра».

Новыми участниками проекта станут города, чья история уходит корнями в эпоху не позднее XV века и которые обладают объектами культурного наследия федерального значения. Среди них — Гороховец и Муром во Владимирской области, живописный Плес в Ивановской области, Калязин с его знаменитой колокольней в Тверской области, а также Рыбинск и национальный парк «Плещеево озеро» в Ярославской области. Все они соответствуют строгим требованиям, включая связь с выдающимися личностями и событиями русской истории.

Эксперты туриндустрии отмечают, что расширение призвано не только диверсифицировать предложение для туристов, но и дать мощный импульс развитию инфраструктуры в регионах. Увеличение турпотока должно привести к росту доходов местного бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности территорий.

