Золотые тормоза: что изменится в 2026 году для автосервисов и автовладельцев

Согласно исследованию компании-производителя автокомпонентов Brannor, российский рынок запасных частей продолжит трансформироваться в 2026 году. Эксперты прогнозируют, что общий объем продаж в этом сегменте вырастет на 10–12%, однако для конечных потребителей этот рост будет сопряжен с дальнейшим увеличением расходов, пишет quto.

Ключевыми факторами, определяющими динамику рынка, аналитики называют постоянное колебание валютных курсов и общую инфляцию, затрагивающую все звенья логистической цепочки. В прошлом году поставщики были вынуждены закладывать в стоимость деталей дополнительную маржу в 10–20% в качестве финансовой «подушки безопасности». Кроме того, подорожание логистических услуг, топлива, тарифов на железнодорожные перевозки, аренды складов и процедур сертификации привело к общему удорожанию примерно на 10%.

При этом отмечается сдвиг в потребительском поведении: владельцы автомобилей стали чаще выбирать для ремонта не самые бюджетные варианты, а более дорогие и качественные детали — оригинальные или их премиальные аналоги. Ожидается, что в 2026 году снижения цен не произойдет. Рынок, вероятно, столкнется с умеренным, но стабильным ростом стоимости в диапазоне 8–15%. Наиболее заметное удорожание ожидается в сегменте качественных и премиальных компонентов, особенно тормозных систем. Это приведет к дальнейшему расслоению рынка на дешевый сегмент и сегмент технически надежных решений. Дополнительным драйвером роста продаж выступает увеличение количества автомобилей в возрасте 5–7 лет, нуждающихся в плановом ремонте и замене изношенных деталей.

