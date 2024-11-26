Зоозащитник подал в суд на Запашного

Глава «Альянса защиты животных» Юрий Корецких подал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Гагаринского суда Москвы.

Стало известно, что иск подан к дрессировщику Эдгару Запашному о защите деловой репутации, достоинства и чести. Согласно исковому заявлению, Запашный распространял в одном из телеграм-каналов недостоверные сведения, которые порочат честь заявителя.

При этом, Запашный подал встречный иск к Корецких также на порочащие и распространенные в интернете сведения. Запашному необходимо исправить процессуальные нарушения, а по иску Корецких проходит лингвоэкспертиза.

Напомним, что недавно шла речь о полном запрете выступления животных в российских цирках.