Зубец, который предложил платить за бездетность 40 тысяч рублей, заявил об угрозах

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что ему поступают угрозы и ругательства после его инициативы, озвученной в эфире федерального телеканала. Об этом сообщает «Спас» в среду, 16 октября.

Напомним, что недавно Зубец выступил с неординарным предложением: он считает, что с бездетных граждан (тех, у кого нет детей и тех, кто не может иметь детей) надо взимать налог в размере 40 тысяч рублей. Данное предложение вызвало в обществе широкий резонанс.

Теперь же Зубец заявил о неприятной агрессии в свой адрес – он каждое утро вынужден чистить корпоративную почту от угроз и ругательств, а также приходится удалять негативные комментарии и на его канале.

Напомним, ранее на эту идею Алексея Зубца отреагировал и Миронов - он предложил проверить данную инициативу на экстремизм.