Звезда «Твин Пикса» Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни

Пайпер Лори, известная американская актриса, умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter 15 октября.

По словам агента актрисы, в последнее время она себя чувствовала плохо, и смерть была естественной.

Пайпер Лори стала известна по нескольким фильмам, среди которых оказались «Кэрри» и «Мошенник», а также роли Кэтрин Мартелл в культовом сериале «Твин Пикс». За эту роль актриса получила «Золотой глобус».

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