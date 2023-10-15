На севере Израиля вновь звучала воздушная тревога

В сельском населенном пункте под названием Сде-Элиэзер, что на севере Израиля, вновь завыли сирены. Об этом сообщает израильская армия (ЦАХАЛ) утром воскресенья, 15 октября.

Как гласит официальное сообщение ЦАХАЛ, тревога звучала у Голанских высот на территории Сде-Элиэзер. Также уточнялось, что сирены сработали из-за того, что потребовались средства для перехвата некоей воздушной цели.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как ЦАХАЛ объяснил эвакуацию граждан из сектора Газа. Подробнее в материале.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».