Звонок из ниоткуда: эксперт сделал сенсационное заявление по делу пропавшей семьи Усольцевых

В расследовании исчезновения семьи Усольцевых появилась новая техническая деталь, касающаяся загадочного звонка их сыну. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский дал объяснение, почему звонок мог поступить с иностранного номера, не имея при этом прямого отношения к месту нахождения абонента, пишет aif.ru.

Как пояснил специалист, номер, с которого звонили Даниилу Баталову, мог принадлежать не физическому лицу, а компании или сервису, которым пользовался молодой человек. Чаще всего подобные звонки с зарубежных номеров связаны с автоматическими системами верификации, работающими через IP-телефонию. Такие компании используют шлюзы в разных странах, и отображаемый номер определяется именно через них, а не указывает на реальное географическое положение звонящего.

«Есть специальные компании, которые обеспечивают такую верификацию… Поэтому откуда придет звонок — неважно. Он в любом случае идет с сервера этой компании, а иностранный номер отображается в зависимости от шлюза», — отметил Раевский. Он добавил, что в плане безопасности ответ на такие автоматические звонки с иностранных номеров не представляет угрозы. Это объяснение вносит технический контекст в одну из зацепок по делу, которая ранее могла рассматриваться как прямое указание на возможное нахождение семьи или злоумышленников за пределами России. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств исчезновения Усольцевых в тайге, рассматривая различные версии.

