Свыше десяти тысяч звонков от пациентов поступило на «горячую линию» по паллиативной помощи в Подмосковье

За год существования «горячей линии», которая направлена на оказание паллиативной помощи подмосковным пациентам, на нее поступило уже более 10 тысяч звонков. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В сообщении уточнили, что в результате обращений в региональные паллиативные отделения было госпитализировано свыше 400 пациентов. По словам зампреда областного Правительства Светланы Стригунковой, в регионе за год удалось открыть координационный центр по паллиативу, а также специальный интернет-портал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал открытие первого в Подмосковье детского госпиталя, который будет соответствовать всем современным требованиям. По его словам, его строительство уже ведется «полным ходом».