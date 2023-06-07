Три миллиона рецептов на льготные лекарства выписали онлайн в Подмосковье с января

С января текущего года в регионе было выписано порядка трех миллионов электронных рецептов на льготные препараты. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Как отметила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, сейчас в области практически все рецепты на лекарства выписываются онлайн.

«Кроме того, с прошлого года для удобства пациентов мы организовали выписку электронных рецептов через телемедицинские консультации – в данном случае нет необходимости идти за рецептом в поликлинику», - добавила она.

После оформления электронного рецепта пациент может обратиться в любую аптеку сети «Мособлмедсервис» и назвать свои личные данные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе активно обновляют стационары.