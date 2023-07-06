Более 35 тысяч новорожденных в Подмосковье прошли расширенный неонатальный скрининг в этом году

Свыше тридцати пяти тысяч детей в Подмосковье прошли неонатальный скрининг с начала года. Об этом сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

Неонатальный скрининг — это обследование, которое проводится в первый год жизни ребенка, чтобы выявить на ранней стадии генетические заболевания.

В начале года в Подмосковье расширили перечень исследований, проводимых в рамках скрининга. Само исследование проводится путем забора крови из пятки ребенка. Если выявляются отклонения от нормы, то с родителями связываются специалисты медицинской организации и объясняют дальнейшие действия.

«Сейчас в перечень входит исследование на 36 генетических заболеваний. Такое обследование позволяет выявить детей, попадающих в группу риска и вовремя начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами», — подчеркнула Стригункова.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу отремонтированной детской поликлиники в Ивантеевке.