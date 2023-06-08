Большая поликлиника на 670 посещений появится в Балашихе

Большая поликлиника, рассчитанная на 670 посещений в смену, будет построена в Балашихе. Как сообщили в областном Министерстве жилполитики, учреждение появится на территории ЖК «Столичный».

Объект построит компания «Главстрой Регионы» за счет внебюджетных источников финансирования. Плановый срок завершения работ – четвертый квартал следующего года.

В здании будет шесть этажей. Общая площадь учреждения составит шесть с половиной тысяч квадратных метров.

В поликлинике будут работать 220 медиков, в том числе узкие специалисты. Также обустроят кабинеты для забора анализов, проведения вакцинации и различных исследований.

Принимать будут как взрослых, так и маленьких пациентов. При этом для новорожденных малышей и их родителей обустроят кабинет для кормления и взвешивания, а также помещения для обучения по уходу за детьми.

Кроме того, в поликлинике оборудуют спортзал, где можно будет посещать занятия по лечебной физкультуре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев анонсировал открытие первого в Подмосковье современного детского госпиталя.