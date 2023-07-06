«Человек может не дождаться»: какой из законов в области медицины сильно устарел

На сегодняшний день в цифровых технологиях в области медицины имеются определенные недочеты, которые можно устранить лишь модернизацией некоторых законов.

По мнению члена Общественной палаты РФ Евгения Мартынова, необходимо пересмотреть и изменить Федеральный закон № 59, который регламентирует средний срок ответа врача пациенту.

«Этот закон сильно устарел, так как мы прекрасно понимаем, что когда у человека что-то болит сегодня, через 30 дней, предусмотренных законом, ответ врача будет уже неактуален», — заявил Мартынов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Решением именного этого вопроса, по словам общественника, он будет заниматься в рамках своей новой должности в Общественной палате РФ.

«Необходимо искать новые пути, которые помогут развить современные технологии по оперативному ответу специалиста, потому что иногда человек может просто не дождаться регламентированного законом срока в 30 дней», — добавил собеседник.

О том, как здравоохранение Подмосковья справляется с нагрузкой, читайте здесь.