Четыре крупных коралловидных камня удалили из почек мужчины врачи в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы удалили из почек 61-летнего мужчины четыре крупных коралловидных камня. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Уточняется, что пациент поступил в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в пояснице. У мужчины была повышенная температура. Камни в почках, из-за которых возник острый воспалительный процесс, медики обнаружили после обследования.

Врачи установили в почках специальные трубки для восстановления оттока мочи — нефростомы. Затем под спинальной анестезией была проведена операция, в ходе которой камни раздробили специальным инструментом, рассказал заведующий урологическим отделением Гига Гвазава.

«Вторым этапом через небольшой прокол в спине с использованием ультразвукового контроля завели тонкий инструмент, которым удалили раздробленные камни», — рассказал врач.

Затем медики извлекли из почек пациента нефростомы. Мужчина прошел реабилитацию и был выписан из больницы.

Фото: [ Пресс-служба министерства здравоохранения МО ]

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