Эволюция чатов: выяснилось, как будут совершенствовать общение между пациентами и врачами в Подмосковье

В Московской области активно развивают коммуникацию врачей с пациентами. Несколько лет в регионе реализуется программа медицинских чатов, с помощью которых жители могут оперативно получить ответы на все интересующие их вопросы.

Член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов рассказал, какие нововведения появятся в цифровых медицинских сервисах в ближайшее время.

«Существующие с 2020-го года медицинские чаты продолжат совершенствоваться. Эволюционировали в том числе и правила пользования чатами. С этим нам помог наш партнер «Роскомнадзор», подсказавший алгоритм защиты персональных данных пользователей», — поделился Мартынов с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что не так давно для жителей Московской области стал доступен «Здравбот», регулирующий поведение пользователей в чате. С его помощью не допускаются любые оскорбления и негативные высказывания.

«Кроме того, мы планируем объединить аудиторию медицинских чатов официального канала «Мартынов LIVE», на котором проводятся вебинары, консультации врачей и юристов, отвечающих пациентам на общеправовые вопросы», — пояснил собеседник.

На данный момент, по словам Мартынова, в чатах насчитывается порядка 400 тыс. пользователей из разных регионов страны, которые имеют возможность связаться с организаторами проекта и указать на имеющуюся проблему, если она не была решена ранее.

О том, как пандемия COVID-19 повлияла на взаимодействие врачей с пациентами, и какие еще цифровые сервисы доступны жителям Подмосковья, читайте здесь.