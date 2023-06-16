Госэкзамены ординаторов прошли в МОНИКИ

Государственные экзамены ординаторов состоялись в МОНИКИ, передает Минздрав Подмосковья. Подготовка медиков на Факультете усовершенствования врачей ведется по сорока двум профилям.

Сначала ординаторы получают теоретические знания, а затем в течение двух лет проходят практику в клиниках и в аккредитационном центре института. Затем они сдают госэкзамен. После получения диплома и прохождения первичной специализированной аккредитации они могут начать работать.

В этом году ординатура института выпускает почти семьсот врачей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Одинцово на территории госпиталя «Лапино» будет построен Центр онкотераностики.