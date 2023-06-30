«Инсульт помолодел»: у девятиклассницы на выпускном случился приступ, и она умерла

Школьница умерла во время выпускного в Якутии. Она утонула в бассейне, сообщает SHOT.

По данным журналистов, девятиклассники отмечали окончание средней школы в экопарке. В учебном заведении уверили, что праздник организовали родители. Классный руководитель на мероприятии присутствовала, но в качестве гостьи, а не ответственной за детей.

По словам очевидцев, школьники пошли в бассейн, а взрослые остались на банкете. Прямо во время купания 15-летняя девочка потеряла сознание. Из воды ее вытащили и вызвали скорую. Родители пытались откачать дочь, выпускница даже ненадолго пришла в сознание. Однако инцидент закончился трагически, девочка умерла. Сотрудники экопарка говорят, что у погибшей случился инсульт, а у скорой не было оборудования для реанимации.

«Все выпускные должны проходить под надзором полиции и с рядом стоящей полностью оборудованной каретой скорой помощи. Особенно там, где есть вода», — написал Михаил П.

Многие пользователи Сети предположили, что причиной трагического инцидента действительно могла стать предрасположенность девочки к инсульту.

«Инсульт помолодел. С рождения у детей сплошные проблемы с сосудами»; «Наверняка на выпускном был алкоголь или энергетики, плюс, например, у девочки могла быть предрасположенность к тромбозам (образованию сгустков крови, которые препятствуют кровообращению — Прим. ред.)», — прокомментировали россияне.

Ранее мы рассказывали, как школьницу совратили после того, как она сбежала из дома из-за ссоры с родителями.