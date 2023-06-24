«Люди боятся червей»: патологоанатом рассказал, как часто встречает на вскрытии глистов

Глисты часто вызывают у людей отвращение и даже ужас, вот почему реклама в интернете пестрит заголовками о чудо-средствах, которые якобы выведут из организма пригоршни червей. Однако врачи просят спокойнее относиться к теме.

Патологоанатом Дмитрий Проценко занимается вскрытием тел уже несколько лет, однако глисты встречались на его практике лишь пару раз.

«Я провел тысячи вскрытий, и нашел глисты всего два раза. И оба раза у людей явно не от мира сего. На медицинской неграмотности людей производители средств от паразитов делают серьезный бизнес. На каждом шагу продают БАДы и «авторские курсы», которые по сути лишь выкачивают деньги», — сказал Проценко.

Дмитрий обратил внимание, что продавцы бьют по больному: в качестве симптомов глистной инвазии указывают слабость, утомляемость и снижение работоспособности. Но разве есть вечно активные люди?

«А если есть тошнота и рвота, то не надо скупать пилюли от глистов, а стоит сходить к гастроэнтерологу. Я не говорю, что остриц или лямблий не бывает, они есть, но чаще всего мы не замечаем их присутствия, а организм справляется с паразитами сам. Вас же не смущают триллионы бактерий в кишечнике, почему так боитесь червей?» — говорит врач.

Соскоб на острицы надо сдавать, только если есть жалобы, продолжает Проценко. Кровь на антитела к лямблиям сдавать бесполезно: иммунитет может помнить об уже давно ушедших глистах.

«Конечно, бывают и более опасные виды паразитов, но в средней полосе России они не встречаются, да и без симптомов они вас не оставят», — уверяет патологоанатом корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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