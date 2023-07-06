«Может показаться, что это диверсия»: выяснилось, почему мы так часто слышим о массовых отравлениях россиян

В России фиксируется волна отравлений: с 3 по 5 июня 2023 года жители Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской областей, а также Удмуртии и Чувашии отравились напитком «Мистер Сидр».

После этого появлялись новости об отравлении шаурмой и медвежатиной в некоторых регионах. В связи с этим телеведущий Владимир Соловьев, и даже депутаты Государственной Думы не исключили, что эти инциденты — результат целенаправленной диверсии.

«Действительно, может показаться, что это диверсия, что кто-то целенаправленно травит население России. И все же, это больше похоже на обычный информационный пузырь», — уточнил общественный деятель и активный участник эфиров «Народного фронта» Сергей Костеренко.

По его словам, когда событие становится резонансным, журналисты начинают активно публиковать все, что напоминает тему, уже ставшую популярной. Так и создается впечатление, что «идет волна отравлений».

«То есть повышенный спрос на тревожную новость создает вал похожих новостей. Достаточно заглянуть в больницу, чтобы узнать, что с отравлениями поступают пациенты каждый день, и в этом нет ничего необычного. Сидр, шаурма, медвежатина — все это не самые здоровые пищевые продукты, без которых вполне можно обойтись», — считает общественник.

Таким образом, подытожил собеседник, вместо того, чтобы поддаваться панике, стоит проявлять благоразумие и следить за тем, что мы едим.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском ресторане отравились 95 человек.