«Может вызвать депрессию»: выяснилось, чем опасен недосып в рабочие дни

Невысыпающиеся сотрудники работают гораздо менее продуктивно, чем все остальные, но все равно получают зарплату за свой труд. На этом фоне российская экономика теряет около 3,5 триллиона рублей ежегодно, говорится в соответствующем исследовании аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что в будние дни на недосып жалуются 48% работающих россиян, и 24% из них в таком состоянии оценивают свою работоспособность лишь на 50% от показателей того дня, когда удалось выспаться.

Однако работодатели вынуждены платить за неэффективно потраченное время. Как подсчитали эксперты, объем таких переплат составляет в среднем 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России.

Практикующий психолог Илья Ахмедов соглашается, что недосып является одной из наиболее распространенных причин снижения работоспособности.

«Когда вы не спите достаточно, ваш организм не успевает восстановиться и отдохнуть. Это приводит к усталости, раздражительности и снижению концентрации. Кроме того, недосып может ухудшить ваше настроение и вызвать депрессию», – рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, отсутствие отдыха также может существенно повлиять на продуктивность. Когда человек работает без перерыва, его мозг не успевает отдохнуть и перезагрузиться. Это может привести к снижению производительности труда, затруднению принятия решений и ошибкам в работе. Кроме того, отсутствие отдыха грозит болезнями, связанными с перенапряжением: болями в спине, голове и проблемам со зрением.

«Чтобы сохранить свою работоспособность, необходимо уделять достаточно времени для сна и отдыха. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в день», – подытожил собеседник.

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