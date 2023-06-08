«Может вызвать депрессию»: выяснилось, чем опасен недосып в рабочие дни
Психолог Ахмедов объяснил, почему невысыпающиеся сотрудники работают хуже
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Невысыпающиеся сотрудники работают гораздо менее продуктивно, чем все остальные, но все равно получают зарплату за свой труд. На этом фоне российская экономика теряет около 3,5 триллиона рублей ежегодно, говорится в соответствующем исследовании аналитического центра НАФИ.
Отмечается, что в будние дни на недосып жалуются 48% работающих россиян, и 24% из них в таком состоянии оценивают свою работоспособность лишь на 50% от показателей того дня, когда удалось выспаться.
Однако работодатели вынуждены платить за неэффективно потраченное время. Как подсчитали эксперты, объем таких переплат составляет в среднем 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России.
Практикующий психолог Илья Ахмедов соглашается, что недосып является одной из наиболее распространенных причин снижения работоспособности.
«Когда вы не спите достаточно, ваш организм не успевает восстановиться и отдохнуть. Это приводит к усталости, раздражительности и снижению концентрации. Кроме того, недосып может ухудшить ваше настроение и вызвать депрессию», – рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, отсутствие отдыха также может существенно повлиять на продуктивность. Когда человек работает без перерыва, его мозг не успевает отдохнуть и перезагрузиться. Это может привести к снижению производительности труда, затруднению принятия решений и ошибкам в работе. Кроме того, отсутствие отдыха грозит болезнями, связанными с перенапряжением: болями в спине, голове и проблемам со зрением.
«Чтобы сохранить свою работоспособность, необходимо уделять достаточно времени для сна и отдыха. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в день», – подытожил собеседник.
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