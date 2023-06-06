Не могла пить и есть: подмосковные врачи извлекли монету из пищевода семилетней девочки

Врачи Наро-Фоминской больницы извлекли из пищевода семилетней девочки металлическую монетку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что ребенок поступил в медицинское учреждение со слюнотечением. Девочка не могла есть и пить. Врачи сделали рентген и обнаружили в верхней трети пищевода инородное тело, которое напоминало монету.

Пациентку экстренно госпитализировали в хирургическое отделение. Как рассказал врач хирург-эндоскопист Леонид Кувшинов, ребенка прооперировали под общей анестезией. Монетку из пищевода извлекли с помощью специального захвата «крысиный зуб».

Операция длилась около получаса. В настоящий момент девочку уже выписали из больницы.

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