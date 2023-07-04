«Не надо откладывать»: детский врач рассказала, когда можно давать ребенку мясо

Минимальный возраст для начала прикорма, по словам врача — четыре месяца.

«Что касается мяса, не надо откладывать его введение в прикорм. Только после того, как малыш начнет есть мясо, можно будет добавить в рацион яичный желток и творог», — заявила эндокринолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, давать ребенку соки, кефир и молоко стоит в более взрослом возрасте.

«Именно так ребенок будет обеспечен необходимыми для роста и формирования организма элементами в нужное время. Также это способствует обеспечению жирами, белками и углеводами. Если правильно вводить прикорм, то и все процессы развития малыша будут правильными», — пояснила эндокринолог.

О том, как прикорм влияет на развитие ребенка, и какие существуют виды молочных смесей, читайте здесь.