НИКИ детства вошел в число победителей всероссийской премии в сфере здравоохранения
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковный НИКИ детства вошел в число победителей Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли», передает Минздрав региона. Учреждение заняло второе место в номинации по управлению качеством медпомощи.
Институт представил на конкурс проект «Наш участковый врач», который направлен на улучшение условий труда педиатров и терапевтов, создание системы наставничества.
«На данный момент проект был представлен и начал работать уже в сорока четырех регионах страны», - рассказала директор учреждение Нисо Одинаева.
В рамках проекта медикам оказывают психологическую поддержку. Это помогает врачам заметно снизить риски профессионального выгорания. Также работает площадка для обучения и профессионального общения медиков.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о работе по приведению поликлиник региона к единому стандарту.