НИКИ детства вошел в число победителей всероссийской премии в сфере здравоохранения

Подмосковный НИКИ детства вошел в число победителей Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли», передает Минздрав региона. Учреждение заняло второе место в номинации по управлению качеством медпомощи.

Институт представил на конкурс проект «Наш участковый врач», который направлен на улучшение условий труда педиатров и терапевтов, создание системы наставничества.

«На данный момент проект был представлен и начал работать уже в сорока четырех регионах страны», - рассказала директор учреждение Нисо Одинаева.

В рамках проекта медикам оказывают психологическую поддержку. Это помогает врачам заметно снизить риски профессионального выгорания. Также работает площадка для обучения и профессионального общения медиков.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о работе по приведению поликлиник региона к единому стандарту.