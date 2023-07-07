Новое оборудование для малотравматичных операций появилось в МОНИИАГ

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступили два новых радиохирургических радиочастотных аппарата стоимостью свыше пяти миллионов рублей.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Она предназначена для проведения малотравматичных гинекологических операций, в том числе не требующих госпитализации. Речь идет, например, о биопсии шейки матки или удалении кондилом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил директор МОНИИАГ Василий Петрухин, радиочастотные аппараты позволят проводить рассечение тканей без нагревания и использования химических веществ. После таких процедур восстановление пациенток будет проходить быстрее, уточнил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе происходит радикальная замена тяжелого медицинского оборудования.