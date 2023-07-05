«Питают всеми необходимыми элементами»: чем нужно кормить малышей, у которых проблемы со стулом

Многие молодые мамы сталкиваются с проблемой введения прикорма в рацион малыша. Встают вопросы, в каком возрасте его можно вводить и как не навредить ребенку новыми продуктами питания.

Эндокринолог Видновской РКБ Мария Калошина объяснила, в каком возрасте организм малыша сможет усвоить новые питательные элементы.

«Самый ранний допустимый срок — четыре месяца. Раньше этого возраста организм малыша просто не в состоянии усваивать какую-либо другую пищу. Только молоко матери или молочные смеси», — заявила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач отметила, что прикорм должен состоять из продуктов промышленного производства.

«Пища должна быть из качественного сырья и соответствовать всем нормам безопасности и гигиены. Но важно понимать, что правила и срок введения прикорма зависят исключительно от здоровья малыша», — пояснила врач.

Например, в случае активного снижения массы тела, по словам эндокринолога, детям в первую очередь вводят в рацион каши.

«Их также используют, если имеются проблемы со стулом. Каши питают малыша всеми необходимыми элементами. А в случае запоров в пищу добавляют овощные пюре», — добавила Калошина.

О том, как прикорм влияет на развитие ребенка, и какие существуют виды молочных смесей, читайте здесь.