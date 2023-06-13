Почти 700 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках региона в выходные
Фото: [Пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Почти семьсот человек проверили свое здоровье в парках Московской области за минувшие выходные. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Жители региона могли пройти антропометрию, сдать общий анализ крови, а также измерить артериальное и внутриглазное давление. При показаниях пациентов направляли на более углубленное обследование в поликлинику.
«Удобно, что результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг», — напомнила Стригункова.
В прошедшие выходные бригады врачей работали в двадцати городских округах региона, в том числе Солнечногорске, Дмитрове и Мытищах.
В выходные на позапрошлой неделе медицинский осмотр в рамках акции «Проверь здоровье в парке» прошли свыше 550 жителей Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по повышению комфорта больниц и модернизации скорой помощи.