Почти две тысячи человек проверили свое здоровье в рамках акции в парках Подмосковья

Почти две тысячи жителей Московской области бесплатно посетили врачей в рамках акции «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В минувшие выходные выездные бригады медиков работали в двадцати городских округах, в том числе в Луховицах, Дмитрове и Пушкино, напомнила Стригункова. В субботу и воскресенье свое здоровье в парках проверили свыше 670 человек, уточнила она.

Напомним, в рамках акции «Проверь здоровье в парке» можно сдать общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также пройти антропометрию. Результаты обследования будут направлены в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе построят центр онкотераностики. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.