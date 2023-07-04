Почти две тысячи человек завершили обучение в медицинском колледже Подмосковья

Порядка 1,8 тысячи человек окончили обучение в филиалах подмосковного медицинского колледжа №1 в текущем году. Об этом рассказали в Минздраве региона.

В ведомстве отметили, что в колледже увеличилось количество бюджетных мест для абитуриентов: за последние пять лет рост составил семьдесят процентов. Все выпускники по окончании обучения получают приглашения на работу в медучреждениях области.

По словам первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой, в области уделяют особое внимание привлечению всех медработников, включая медсестер и фельдшеров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области постоянно совершенствуются меры поддержки медиков.