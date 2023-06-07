Врачи Подмосковья помогли подростку с отломившейся костной опухолью

Специалисты консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ оказали помощь подростку, у которого отломилась костная опухоль. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В учреждение обратился мальчик в возрасте 13 лет, который жаловался на боль в колене. Оказалось, что во время занятий спортом подросток получил травму. В ходе обследования у него была выявлена опухоль кости – экзостоз. Такое образование обычно бывает доброкачественным. Он может долгое время не беспокоить человека и вырасти до больших размеров.

У пациента ситуация была осложнена тем, что эта опухоль отломилась. Поэтому врачи приняли решение экстренно его прооперировать. В результате образование удалили и направили его на гистологическое исследование.

Мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали. По словам врачей, он сможет вернуться к тренировкам в течение месяца.

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