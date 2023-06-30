Школьницу с огромной кистой, содержащей волосы и жир, прооперировали в Долгопрудном

Как сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения, пациентка поступила в больницу с жалобами на боли внизу живота, которые не проходили несколько дней. Также выяснилось, что в последние два месяца у девочки происходило увеличение живота, однако ни она сама, ни родственники не предавали этому значения.

После комплексного обследования врачи приняли решение о проведении малоинвазивной операции. В ходе хирургического вмешательства был обнаружен перекрут правых придатков матки и 15-сантиметровая киста, содержащая волосы и жир.

Пациентку выписали через неделю после операции. Она будет находиться на амбулаторном наблюдении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу детской поликлиники в Ивантеевке.