Спасли от паралича: врачи в Подольске восстановили 55-летней женщине функции кисти
Врачи в Подольске восстановили функции кисти 55-летней женщине с защемлением нерва
Фото: [©Кирилл Шипицин/РИА Новости]
Врачи Подольской больницы прооперировали 55-летнюю женщину с синдромом запястного канала.
При таком заболевании происходит защемление и воспаление срединного нерва. Недуг приводит к нарушению чувствительности рук и параличу кисти, рассказали в пресс-служба областного Минздрава.
Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на боль и онемение пальцев правой руки. Как рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев, операцию по восстановлению функции кисти провели под местной анестезией. Врачи рассекли скальпелем поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв.
«Операция прошла успешно и заняла десять минут. Такой малоинвазивный метод позволил нам сократить период восстановления», — отметил Кудрявцев.
В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из больницы.
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