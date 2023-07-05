Спасли от паралича: врачи в Подольске восстановили 55-летней женщине функции кисти

При таком заболевании происходит защемление и воспаление срединного нерва. Недуг приводит к нарушению чувствительности рук и параличу кисти, рассказали в пресс-служба областного Минздрава.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на боль и онемение пальцев правой руки. Как рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев, операцию по восстановлению функции кисти провели под местной анестезией. Врачи рассекли скальпелем поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв.

«Операция прошла успешно и заняла десять минут. Такой малоинвазивный метод позволил нам сократить период восстановления», — отметил Кудрявцев.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из больницы.

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