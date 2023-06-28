Стало известно, как пандемия подстегнула взаимодействие пациентов и врачей в России

В Подмосковье появляется все больше удобных и оперативных инструментов для взаимодействия врачей и пациентов. Член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов рассказал, как пандемия COVID-19 поспособствовала развитию цифровых сервисов в области медицины.

Летом 2020 года в Московской области впервые появились медицинские чаты. На сегодняшний день они продолжают развиваться.

«Идея создания появилась в связи с тем, что у людей было очень много вопросов по теме коронавирусной инфекции», — заявил Мартынов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, в личные сообщения в социальных сетях ему тогда поступало порядка 300 обращений в сутки. Причем со всех регионов страны. Позднее успешный подмосковный проект, благодаря которому жители разных городских округов смогли напрямую задавать вопросы медицинским специалистам, удалось распространить и дальше.

«Врачи отвечали на запросы в течение нескольких часов. На сегодняшний день эта практика реализуется в 35 регионах страны и включена в проект федерального уровня «Здравконтроль», — добавил общественник.

На данный момент, отметил Мартынов, ведется работа и над другими формами взаимодействия врачей и пациентов. Подробнее об этом читайте здесь.