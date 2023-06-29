Свыше ста тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида в этом году

С начала этого года углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса прошли 115 тысяч жителей Подмосковья, сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного Минздрава.

«Углубленная диспансеризация проводится в дополнение к обычной. Она предназначена для выявления тех патологий, которые мог вызвать коронавирус», — пояснила она.

Стригункова уточнила, что к патологиям, которые может вызвать ковид, относятся в том числе сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, а также болезни органов дыхания.

Жители региона, переболевшие COVID-19, могут пройти бесплатную углубленную диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства не ранее, чем через шестьдесят дней после выздоровления. В настоящее время данной возможностью воспользовались уже почти 380 тысяч человек.

Записаться на углубленную диспансеризацию, которая проходит в два этапа, можно через поликлинику по месту прикрепления, чат-бот «Денис», портал госуслуг или по телефону 122.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу детской поликлиники в Ивантеевке, которая открылась в апреле после ремонта.