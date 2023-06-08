Врачи Подмосковья обсудили актуальные вопросы в сфере защиты персональных данных пациента

Подмосковные медики в рамках научно-образовательной конференции обсудили актуальные вопросы в сфере защиты персональных данных пациентов и другие темы в части медицинского права.

Конференция «Врач, пациент и закон» состоялась на базе МОНИКИ. В ней приняли участие сотрудники института, а также представители аппарата региональной организации профсоюза работников здравоохранения России.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о работе по развитию поликлиник, которая проводится в муниципальных образованиях региона. Он отметил, что в учреждениях внедряются новые стандарты.