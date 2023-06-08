Рабочие приступили к капитальному ремонту стационара в подмосковном Пушкино

Рабочие начали проводить капитальный ремонт в Пушкинском стационаре Московской областной больницы имени проф. Розанова В.Н., сообщили в областном Минздраве. Медучреждение возвели 60 лет назад, ремонт завершат до конца следующего года.

«Мы получали большой запрос от жителей на проведение ремонтных работ в стационарном корпусе Пушкинской больницы. Благодаря ремонту в каждой палате будут созданы комфортные условия для пребывания пациентов», — отметила Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

По ее словам, большинство палат будут 2-3 местными, в каждой обустроят санузел с душевой и установят новую медицинскую мебель. На ремонт направлен бюджет в размере 660 миллионов рублей, его проведут в два этапа. Первый затронет половину корпуса в четыре этажа. На время работ часть отделений переведут в Ивантеевский филиал, расположенный на улице Первомайская, д. 39.

«На время ремонтных работ оказание медицинской помощи прекращаться не будет. На оказании медпомощи это тоже не скажется — сейчас наша задача сделать так, чтобы пациенты заметили только то, что часть коек переместились в Ивантеевку», — уточнил главврач медучреждения Владимир Мануйлов.

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