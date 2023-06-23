Врачи МОНИКИ спасли 30-летнего мужчину, которого сняли с авиарейса с инсультом

Неврологи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского спасли 30-летнего пациента с инсультом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве рассказали, что мужчине стало плохо на борту самолета. Его сняли с рейса и госпитализировали в Домодедовскую больницу, где и был диагностирован инсульт. Из-за сильного головокружения пациент не мог стоять, ходить и сидеть.

Когда состояние мужчины стабилизировалось и он был готов к выписке, случилось расширение зоны инсульта. Это привело к эпилептическому статусу — состоянию, когда припадки следуют один за другим. Было принято решение перевести пациента в МОНИКИ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Как рассказала заведующая неврологическим отделением Московского областного научно-исследовательского клинического института Ольга Фурман, причиной инсульта стал именно перелет. Пациент находился в самолете около суток.

«Во время полетов у людей происходит сгущение крови, так как организм намного активнее чем на земле теряет воду», — пояснила она.

Мужчине назначили медикаментозное лечение. Он провел в больнице почти месяц. К моменту выписки к пациенту вернулась речь и почти пропали головокружения. Сейчас он проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что на территории госпиталя «Лапино» будет построен центр онкотераностики. Соответствующие соглашение на полях ПМЭФ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.