Врачи в Люберцах спасли пациентку с разрывом толстой кишки

Врачи Люберецкой больницы спасли 51-летнюю женщину с разрывом толстой кишки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В больницу женщина поступила с резкими болями в животе и высокой температурой. Разрыв кишки выявили после обследования. По словам медиков, он произошел из-за патологии, о которой пациентка не знала, поскольку не проходила профилактические осмотры.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Владимир Мозжегоров, была проведена экстренная операция. Врачи удалили из брюшной полости содержимое кишечника. Функции ЖКТ были полностью восстановлены.

Отмечается, что сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.

В Минздраве Подмосковья предупредили, что разрыв кишечной стенки в большинстве случаев приводит к летальному исходу, поскольку содержимое кишечника попадает в брюшную полость. Затем продукты распада просачиваются в кровь и разносятся по всему организму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение пяти лет в стационарах региона будет внедрен новый стандарт.