Врачи в Видном спасли женщину, чуть не лишившуюся слуха из-за чистки ушей ватными палочками

Врачи Видновской РКБ спасли 62-летнюю женщину, которая чуть не лишилась слуха из-за чистки ушей ватными палочками. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Пациентка поступила в приемное отделение с жалобами на заложенность уха, ухудшение слуха и боль. Выяснилось, что когда женщина чистила уши ватными палочками, то ватная головка отделилась от основания и застряла в наружном слуховом проходе.

Женщина не смогла самостоятельно извлечь инородное тело из уха, поскольку оно оказалось очень глубоко. Врачи оториноларингологического отделения извлекли часть ушной палочки с помощью микрохирургических щипцов.

Как отметила заведующая отделением Кристина Таджикулова, при длительном нахождении ваты в ухе повышается риск размножения грибка и болезнетворных бактерий. Это может привести к развитию гнойного отита.

Оториноларинголог подчеркнула, что ватные палочки не подходят для чистки ушей, поскольку в таком случае часть серы извлекается, а остальная проталкивается глубже. Может образоваться пробка, которая будет давить на барабанную перепонку.

«К тому же ватная палочка травмирует нежную кожу наружного слухового прохода. <…> Достаточно после принятия ванны или душа протирать кожу ушных раковин ватным диском, салфеткой или полотенцем», — подчеркнула врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что ежедневно в поликлиники и амбулатории региона обращаются двести тысяч человек.