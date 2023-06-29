Врачи в Воскресенске поставили на ноги 61-летнюю пациентку с переломами шейки бедра
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Врачи в Воскресенске поставили на ноги 61-летнюю женщину с переломами шейки бедра с обеих сторон. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медучреждение пациентка поступила с жалобами на боль в обоих тазобедренных суставах. Врачи провели обследование и выявили переломы.
Выяснилось, что женщина из-за онкологического заболевания неоднократно проходила химиотерапию. В результате у нее развился остеопороз. Это заболевание, при котором кости теряют кальций и становятся хрупкими.
Как рассказал главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман, было проведено две операции. В общей сложности лечение заняло около пяти месяцев.
«Для устранения переломов шейки бедра мы выполнили эндопротезирование тазобедренных суставов, то есть заменили их протезными имплантами», — рассказал Райхман.
Сейчас пациентка передвигается с помощью ходунков. Женщину скоро выпишут из больницы и направят на реабилитацию. По словам врача, через несколько месяцев она сможет уже ходить самостоятельно.
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