Выездные бригады врачей будут работать в 20 парках Подмосковья в выходные

В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в двадцати парках региона, в том числе в Луховицах, Дмитрове и Видном. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не надо идти в поликлинику — получить консультацию врача и сдать ряд анализов можно во время прогулки в городском парке», — подчеркнула она.

Для прохождения профосмотра в парках нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. В рамках акции «Проверь здоровье в парке» жители Подмосковья смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти антропометрию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о заметном снижении числа жалоб на здравоохранение в Московской области.