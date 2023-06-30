Выездные бригады врачей будут работать в 24 парках Подмосковья в эти выходные в рамках акции

В Московской области продолжается акция «Проверь здоровье в парке». В эти выходные выездные бригады врачей будут работать 24 городских парках региона, в том числе в Химках, Чехове и Коломне.

Как сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба областного министерства здравоохранения, акция, которая проходит в подмосковных парках уже месяц, пользуется спросом у жителей, поскольку для сдачи анализов и за консультацией врача не нужно идти в поликлинику, сделать это можно во время прогулки.

«За все время такой возможностью (проверить здоровье в парке. — прим. ред.) воспользовались более 2,3 тысячи человек», — рассказала Стригункова.

В рамках осмотра можно сдать анализ крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, а также пройти антропометрию. Для прохождения профосмотра с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о снижении числа жалоб на региональную систему здравоохранения.